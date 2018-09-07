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"Неман" проиграл "Комете"

Счет 6:2 был зафиксирован и в игре "Немана" с чешской "Кометой". Только тут победу праздновали соперники белорусов. После трех туров у наших клубов по три очка. Команды сохраняют шансы на плей-офф.

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