"Неман" против "Гомеля" - прямая трансляция регулярного сезона чемпионата Беларуси по хоккею 15 октября на "Беларусь 5"

Чья удачная серия прервется сегодня? "Неман" под руководством нового тренера Андрея Коршунова уже добился трех побед подряд в регулярном сезоне чемпионата Беларуси по хоккею и сегодня принимает "Гомель". "Рыси" и вовсе в пяти турах кряду не теряют очков и смогли подняться на 4-е место в турнирной таблице. "Неман" же пока идет седьмым. В этом сезоне коллективы встречались однажды, и виктория (3:2) осталась за южанами. Как сложится сегодняшнее противостояние, узнаем из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5", начало в 17:50.