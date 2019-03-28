"Неман" против "Шахтера". Пока ничья 2:2. Сегодня пятый матч противостояния

Когда впервые победят хозяева? В полуфинальной серии чемпионата Беларуси по хоккею между "Неманом" и "Шахтером" ничья 2:2. Выигрывали пока команды, которые играли в гостях. Сегодня в Гродно состоится пятый матч противостояния, и букмекеры отдают предпочтения местному клубу. Старт встречи в 18:00, трансляция на телеканале "Беларусь 5".