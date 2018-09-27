Хоккей. "Неман" сегодня принимает "Гомель". Прямая трансляция в 18:50

Действующий чемпион Беларуси по хоккею "Неман" в очередном матче регулярного сезона принимает "Гомель". Южане идут вторыми в турнирной таблице, они уже обыгрывали клуб из Гродно. За "Неманом" же пока лишь пятая позиция. Коллектив Сергея Пушкова имеет в активе четыре победы и три поражения. Удастся ли гродненцам прервать удачную серию "Гомеля" из трех викторий подряд, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5", начало в 18:50.