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"Неман" сократил отставание в серии с "Юностью" в полуфинальной серии Кубка Президента
Исполняющий обязанности главного тренера "Немана" Андрей Коршунов после тяжелейшей победы во втором овертайме над "Юностью" заявил, что психологического преимущества у команды сейчас нет. Однако специалист отметил, что красно-черные поверили в себя. Накануне клубу из Гродно удалось прервать 12-матчевую серию поражений в битве с минчанами. В третьем поединке полуфинальной серии Кубка Президента счет 2:1. Забрасывали Александр Малявко, Пироговский и Поддубный.
"Юность" ведет в противостоянии до четырех побед со счетом 2:1. Следующий матч команды проведут уже завтра.
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