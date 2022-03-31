"Неман" сократил отставание в серии с "Юностью" в полуфинальной серии Кубка Президента

Исполняющий обязанности главного тренера "Немана" Андрей Коршунов после тяжелейшей победы во втором овертайме над "Юностью" заявил, что психологического преимущества у команды сейчас нет. Однако специалист отметил, что красно-черные поверили в себя. Накануне клубу из Гродно удалось прервать 12-матчевую серию поражений в битве с минчанами. В третьем поединке полуфинальной серии Кубка Президента счет 2:1. Забрасывали Александр Малявко, Пироговский и Поддубный.



"Юность" ведет в противостоянии до четырех побед со счетом 2:1. Следующий матч команды проведут уже завтра.

