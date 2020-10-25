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"Неман" уступает "Славии", в игре назначен спорный пенальти

Спорный пенальти в ворота "Немана", которого в общем-то и не было, и обидный гол, пропущенный вратарем гродненцев. Без очков завершает встречу 27-го тура "Неман", уступив 1:2 "Славии".

Позже в Молодечно столичный "Энергетик-БГУ" уступает "Шахтеру" 1:2. Солигорчане по-прежнему в чемпионской гонке.

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