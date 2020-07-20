"Неман" в центральном матче 18 тура чемпионата Беларуси по футболу отбирает один балл у "Шахтера"

Шестой матч без пропущенных мячей. "Неман" в центральном матче 18 тура чемпионата Беларуси по футболу отбирает один балл у лидера - солигорского "Шахтера". Встреча в Гродно завершилась без голов. В турнирной таблице "горняки" догоняют БАТЭ, у клубов по 34 очка, на 3 балла меньше, плюс игра в запасе у "Немана".



Безголевой ничьей завершается и встреча "Торпедо-БелАЗ" - "Динамо-Минск". "Энергетик-БГУ" уступает 1:2 "Минску". В турнирной таблице студенты четвертые. Действующий чемпион - брестское "Динамо" - на 8 позиции с 2 пропущенными играми.