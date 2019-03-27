"Неман" вырвал победу у "Шахтера". Счет в полуфинальной серии 2:2

Отыгрались после двух домашних поражений. "Неман" накануне поздно вечером в овертайме вырвал победу у "Шахтера" - 2:1. Ремезов забросил решающую шайбу. Счет серии 2:2. Пятый поединок полуфинальной стадии пройдет завтра в Гродно.