Немецкий "Айнтрахт" выиграл Лигу Европы УЕФА

В финале против шотландского клуба "Рейнджерс" основное время матча завершилось со счетом 1:1. На гол Арибо ответил Борре. Все решилось по пенальти. При исполнении одиннадцатиметровых свою попытку не реализовал лишь полузащитник "Джерс" Аарон Рэмзи. Итоговая победа "Айнтрахта" - 5:4. Это первый еврокубковый трофей для клуба за 42 года. "Орлы" стали лишь третьей командой в истории турнира, которая дошла до финала без поражений. Также "Айнтрахт" впервые квалифицировался в футбольную Лигу чемпионов на следующий сезон.