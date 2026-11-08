Необычный турнир собрал в Минске профессионалов и любителей тенниса

Уникальный турнир состоялся на кортах минского Дворца тенниса. Главное отличие заключалось в том, что каждый поединок состоял всего из одного розыгрыша, то есть участник, выигравший очко, побеждал и во встрече.

В таком формате игры результат зависел не только от мастерства, а в первую очередь от везения. Помимо этого у профессионала была только одна попытку подачи, у любителя - три, что уравнивало шансы между мастерами и теми, кто недавно взял ракетку в руки.

Александр Вабищевич, организатор турнира: "Такие мероприятия еще больше популяризируют любительский спорт. Игрокам интересно, тем более что мы сюда привлекаем бывших профессионалов, и всем интересно в этом поучаствовать. Это шанс любителям встретиться к профессиональными теннисистами, которых они видели по телевизору. Благодаря такому турниру еще больше людей вовлекаются в теннис, в любительский спорт".





Павел Коренец, тренер женской сборной Беларуси на Кубке Билли Джин Кинг: "Этот формат хорош тем, что здесь все наравне. Здесь настолько высок элемент случайности, что выиграть может каждый".

Подобный турнир на минских кортах прошел во второй раз и собрал более ста любителей и профессионалов из разных уголков Беларуси.