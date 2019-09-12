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Из-за непогоды перенесен поединок А. Соболенко на турнире Чжэнчжоу

С утра на корте соревнований серии "Премьер" не утихает дождь. Он продолжается и в эти минуты. Напомним, соперница Соболенко во втором круге - латышка Алёна Остапенко. Ждем новостей из Поднебесной.

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