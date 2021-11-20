Непривитых теннисистов не допустят на Australian Open

Громкая новость в мире тенниса: генеральный директор Australian Open Крейг Тайли подтвердил, что непривитых игроков от COVID-19 не допустят до соревнований. "Это единственный путь, которого можно придерживаться, чтобы обеспечить безопасность каждого", - заявил функционер. Турнир пройдет в Мельбурне с 17-го по 30-е января. Напомним, до сегодняшнего дня еще нет подтверждения об участии в мейджоре первой ракетки мира серба Новака Джоковича.