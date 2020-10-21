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Несвиж принимает финал областных соревнований "Кожаный мяч"

Несвиж на этой неделе принимает финал областных соревнований "Кожаный мяч" на призы Президентского спортивного клуба среди футболистов младшей группы. За победу спорят представители Борисова, Пуховичей, Солигорска, Мяделя и Жодино.

Станислав Липский отправился в древний город, чтобы лично увидеть уровень соревнований.

Трехзвездочный отель "Несвиж" на этой неделе принимает необычных постояльцев: десятилетних футболистов и их тренерский штаб. Уровень комфорта - высший, тут же юных гостей города ждет завтрак, обед и ужин. Кроме этого - экскурсии, разумеется, бесплатные.

Такой сервис подготовили местные организаторы для участников финала областных соревнований "Кожаный мяч". Пять команд поспорят за титул сильнейшей. В Несвиж приехали футболисты из Пуховичей, Мяделя, Солигорска, Жодино и Борисова.


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Это значит - в соревнованиях принимают участие школьники, которые не занимаются футболом в специализированных секциях. Турнир открывает двери в профессионалы: напомним, легендарный Лев Яшин вышел именно из этих соревнований.

14:0 - Мядельский район победил Пуховичский, закрепить успех команда с севера региона сегодня не сумела, уступив Борисову 5:9. Однако шанс на общую победу сохраняется: турнир проходит по круговой системе.

Даже дождь не останавливает соревнования, турнир продолжится завтра, в пятницу определится чемпион центрального региона.

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