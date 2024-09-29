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Невероятная атмосфера на "Минск-Арене". За победу борются хоккеисты минского "Динамо" и "Северстали"

29 сентября атмосфера на "Минск-Арене" во время матчей Континентальной хоккейной лиги обсуждается далеко за пределами Беларуси.

И это заслуженно, ведь третий домашний матч сезона минское "Динамо" собирает аншлаг на трибунах. Поединок против "Северстали" приближается к своей кульминации.

Как обстоят дела? (подробности в видео).

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