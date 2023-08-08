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Ни дня без медали - под таким девизом выступают наши тяжелоатлеты на II Играх СНГ в Гродно
Плюс золото Петра Асаенка и Павла Ходасевича, серебро Маргариты Лещенко и бронзовые награды Юлиана Курловича и Дарьи Хейдер пополнили нашу медальную копилку. Отметим, II Игры стран СНГ - фактически главная проверка атлетов перед стартом чемпионата планеты, который начнется 4 сентября в Эр-Рияде, куда, напомним, накануне международная федерация этого вида спорта допустила белорусов.
Серьезные соревнования, высокий уровень, много стран-участниц, конкуренция хорошая. У меня плотность как минимум первой тройки, так почти килограмм в килограмм, т.е. одна ошибка и ты уже улетаешь. Ажиотаж от болельщиков меня очень порадовал, вообще в принципе трибуна меня очень порадовала, как люди поддерживали, как они свистели, хлопали, кричали, все, что могли, делали, заряжали меня. И внутри это очень сильно заряжает на успех.
Мы спрашиваем в первую очередь у спортсменов, у их тренеров, у представителей федерации их мнение, принимаем ли на достойном уровне. Удалось накоротке побеседовать. Все без замечаний, все проходит довольно-таки организованно, хорошо и создает настроение - главное условие для того, чтобы спортсмены могли показать все, на что они способны.
Юрий Караев согласился с мнением, что хоккей на траве вызовет не меньший ажиотаж. "В Гродно очень любят хоккей на траве. Местная команда "Ритм" очень пользуется у жителей Гродно успехом, поэтому будет интересно", - добавил он.
Стабильны в медальной гонке и наши стрелки. В стрельбе из пневматического пистолета у девушек Беларуси в командном турнире золото и бронза. Не подкачали и парни. В стрельбе из винтовки малокалиберной наша команда взяла два призовых места: серебро и бронзу.
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