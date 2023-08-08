Ни дня без медали - под таким девизом выступают наши тяжелоатлеты на II Играх СНГ в Гродно

Серьезные соревнования, высокий уровень, много стран-участниц, конкуренция хорошая. У меня плотность как минимум первой тройки, так почти килограмм в килограмм, т.е. одна ошибка и ты уже улетаешь. Ажиотаж от болельщиков меня очень порадовал, вообще в принципе трибуна меня очень порадовала, как люди поддерживали, как они свистели, хлопали, кричали, все, что могли, делали, заряжали меня. И внутри это очень сильно заряжает на успех.

Павел Ходасевич, чемпион II Игр стран СНГ по тяжелой атлетике