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Нигде нет такой открытости, особенно от руководителей спорта - спортивный обозреватель Андрей Козлов поделился впечатлениями от II Игр стран СНГ
Беларусь в эти дни живет спортом. II Игры стран СНГ подогревают интерес болельщиков, ведь атлеты удивляют своими успехами. Сегодня у нас сразу несколько медалей, где можно выделить именно прекрасную половину нашей сборной. Витебск, Орша, Гродно, Брест и Минск - перекличка городов на протяжении дня не раз предлагала гордиться успехами белорусов.
Андрей Козлов многое увидел своими глазами.
Зрители продолжаются ярко рассказывать о том, насколько они вдохновлены происходящим. Но и я хочу поделиться своим впечатлением. У меня на самом деле немалый опыт работы на больших спортивных форумах - Олимпийские игры, чемпионаты мира по хоккею и многое другое.
Нигде нет такой открытости, особенно от руководителей спорта. К примеру, перед соревнованиями по пятиборью сегодня долго и неформально обсуждали в большой компании события форума, где был и наш министр спорта Сергей Ковальчук. А вскоре президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко пришел поддержать наших на трибуны. Вообще обратите внимание на график руководителей белорусского спорта, которые сами стараются все прочувствовать изнутри.
Вход свободный, что уже дало возможность всем стать частью такого классного праздника. И к вечеру наши атлеты стали очень активно пополнять медальную копилку. В пятиборье у нас еще одна медаль, на этот раз командная – серебряного достоинства.
В авангарде нашего внимания сегодня и красота женского спорта, пусть в том виде, где на первый план выходит сила духа и крепость удара. В Орше проходят поединки в боксе, там сразу несколько белорусок поднимались на такой важный в их спортивной биографии пьедестал. Ксения Махахей, Есения Банкевича, Маргарита Банюшевич, Александра Тагирова, Мария Цмыг, Алина Кордюшова. А Мария Пилипенко стала победительницей II Игр стран СНГ. Наши аплодисменты белорусским красавицам.
В Витебске на сцене Летнего амфитеатра продолжается турнир по таиландскому боксу. А в плавании, где ярко накануне был открыт турнир в Бресте, медали в белорусской копилке сегодня у Генриха Тонковича, Кирилла Холкина, Марии Пученковой, Владислава Задорожного. А еще нам удалось заглянуть на волейбол во Дворце спорта.
Мне как кроме всего прочего болельщику спорта жаль, что техническая работа (съемки, тексты и монтаж) не дают увидеть прямо все. Но это все есть в нашем дневнике, который сегодня будет в эфире в финальном блоке информационного канала "Панорама".
В дневнике приоткроем завесу гала-представления, которое состоится в воскресенье на "Минск-Арене".
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