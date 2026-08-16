Никита Бабович выиграл многодневную велогонку на шоссе "Тур Беларуси"

Никита Бабович - победитель многодневной традиционной шоссейной велогонки "Тур Беларуси". За 6 соревновательных дней пелотон преодолел более 550 км по дорогам Брестской и Гродненской областей. Старт был Бресте, финишировали велогонщики в Слониме.

Бабович вдобавок стал лучшим молодым гонщиком и заработал фиолетовую майку самого стабильного спортсмена. Вторым в общем зачете оказался Денис Мазур, а третьим - Алексей Шманцарь, который кроме того примерил и гороховую майку как лучший горный гонщик. Обладателем зеленой майки самого активного велосипедиста стал Денис Марчук.

В командном зачете победу праздновали велосипедисты Брестской области. Организаторы пообещали в будущем увеличить маршрут и затронуть другие регионы страны. А пока же ближайшим белорусским стартом для наших велосипедистов станет Открытый чемпионат на треке, который пройдет с 19 по 23 августа.