Никита Коляда финишировал 9-м в спортивной ходьбе на 10 тысяч метров на юниорском чемпионате мира по легкой атлетике, который принимает Тампере. Белорус не только показал лучшее время среди европейцев, но и установил свой новый личный рекорд, улучшив предыдущий на 1 минуту и 25 секунд. Еще одни белорус Павел Ольховик стал 23-м. Татьяна Романович заняла 11 место в метании молота. В финале по итогам трех попыток наша спортсменка показала результат 59 метров 35 сантиметров, чего не хватило, чтобы попасть в число 8 сильнейших, которые и продолжили борьбу за медали. В финал в метании диска пробился Евгений Богуцкий. Квалификационный норматив он выполнил с третьей попытки. Результат - 61 метр 72 сантиметра.