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Никита Корзун заключил контракт с "Шахтером"

В Солигорске до конца 2023 года. По сообщению пресс-службы "Шахтера", белорусский полузащитник Никита Корзун сегодня заключил контракт с "горняками". Права на футболиста по-прежнему принадлежали киевскому "Динамо", в которое хавбек перебрался еще в феврале 2016 года. Корзун в рамках аренды возвращался в родное минское "Динамо", также защищал цвета клуба "Аль-Фатех" из Саудовской Аравии и португальского "Вилафранкенше". Напомним, "Шахтер" делит первое место в чемпионате с БАТЭ, а в понедельник команда рассталась с главным тренером Юрием Вернидубом.

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