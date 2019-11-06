Никита Крыскин подпишет с минским "Динамо" контракт до конца сезона

Никита Крыскин подпишет с минским "Динамо" односторонний контракт до конца сезона. 25-летний защитник успешно прошел просмотр в стане "зубров". Провел три матча - домашние против рижского "Динамо" и "Салавата Юлаева" и выездной против "Трактора". Последние три сезона Крыскин выступал за "Неман", с которым в 2018-м стал чемпионом страны. В текущем сезоне за клуб из Гродно защитник отыграл 18 матчей - забросил одну шайбу и отдал 7 результативных передач.