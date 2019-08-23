Внимание спортивных болельщиков приковано и к белорусским Раубичам. Планетарный форум по летнему биатлону стартовал сегодня, и к этому моменту в копилке нашей сборной уже есть одна медаль высшей пробы. Никита Лобастов стал чемпионом мира в суперспринте среди юниоров. В эти минуты начинается финал в мужском суперспринте. Нашу страну здесь представляют Антон Смольский, Виктор Кривко, Сергей Бочарников, Роман Елетнов и Максим Воробей. Прямую трансляцию гонки ведет "Беларусь 5".

Сразу после мужчин в аналогичной дисциплине выступят женщины.