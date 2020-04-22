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Никита Вайлупов - лучший правый полусредний SEHA-лиги

Никита Вайлупов по мнению болельщиков признан лучшим правым полусредним SEHA-лиги. Голосование на официальном сайте соревнований длилось неделю. Лучший линейный Стоянче Стоилов из "Вардара", лучший вратарь Николче Митревски из "Еурофарм". Из этого же клуба лучшим разыгрывающим признан Ловро Йоти.

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