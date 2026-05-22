Николас Альварадо признан лучшим тренером мира в пляжном футболе
Автор:Редакция news.by
Николас Альварадо - лучший тренер мира в пляжном футболе. Этот титул наставник сборной Беларуси получил по итогам прошлого сезона.
Гала-концерт премии "Звезды пляжного футбола - 2025" состоялся в Муниципальном театре в Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария в Испании, где в эти дни наша сборная выступает в Евролиге.
В прошлом сезоне белорусы третий раз подряд завоевали бронзовые медали турнира. Кроме того, на чемпионате мира Альварадо привел нашу команду к серебряным наградам турнира. В финале белорусы уступили бразильцам.
В голосовании Николас обошел Эмилиано Дель Дука - тренера итальянской дружины и наставника женской сборной Португалии.
Фото НОК