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Николай Козеко высоко оценил результаты прошедшего сезона

Второй по успешности после сочинского. Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко высоко оценил результаты прошедшего сезона. Полная версия интервью с Николаем Козеко сегодня вечером в проекте "Спорт-кадр" на "Беларусь 5".

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