Второй по успешности после сочинского. Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко высоко оценил результаты прошедшего сезона. Полная версия интервью с Николаем Козеко сегодня вечером в проекте "Спорт-кадр" на "Беларусь 5".