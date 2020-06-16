Николай Рындюк предлагает простить Захара Волкова

Понять и простить! Николай Рындюк предлагает не наказывать строго защитника БАТЭ Захара Волкова за участие в договорном матче. Сам бывший нападающий сборной четыре года назад попался на взятке в сто евро бывшему главе департамента судейства и инспектирования АБФФ Андрею Жукову. Интервью с Николаем Рындюком выйдет сегодня в проекте "Спорт-кадр"на "Беларусь 5"в 21:40.



