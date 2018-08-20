Николай Шумов победил в международной велосипедной гонке "Гран-при Минска"

Победой гонщика велоклуба "Минск" Николая Шумова завершилась международная велосипедная шоссейная гонка "Гран-при Минска". Наш спортсмен сумел накануне опередить поляка Марека Руткевича, который лидировал еще за два километра до финиша. Вдобавок бронзовую награду завоевал еще один белорус - Евгений Ахраменко. Всего в воскресенье спортсмены преодолели 149 километров - это 10 кругов по проспекту Победителей со стартом и финишем у Дворца спорта.