Белорусский форвард венгерского "Ференцвароша" Николай Сигневич забивает в ворота литовской "Судувы" и помогает своему клубу пробиться в групповой раунд Лиги Европы. Экс-нападающий БАТЭ поставил победную точку с пенальти на 96-ой минуте, установив окончательный счет - 4:2. В первой игре результат был ничейный, 0:0.