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НХЛ. Победа "Дэвилз"

Егор Шарангович провел 11-й матч в составе "Нью-Джерси Дэвилз". В поединке против "Бостон Брюинз" нападающий результативных баллов не набрал. Однако его команда победила - 3:2. После вынужденной паузы из-за коронавируса "дьяволы" одержали вторую викторию кряду.

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