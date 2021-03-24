НХЛ. Шарангович признан первой звездой матча

В регулярном чемпионате НХЛ "Нью-Джерси" побеждает "Филадельфию" 4:3, а белорус Егор Шарангович в этой встрече становится первой звездой встречи - в активе нападающего гол плюс пас - это его седьмой точный бросок в НХЛ.