НОК Беларуси и Российский международный олимпийский университет подписали меморандум о сотрудничестве

Сегодня в Доме Москвы состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Национальным олимпийским комитетом Республики Беларусь и Российским международным олимпийским университетом. По словам вице-президента НОК Беларуси Виктора Лукашенко, Национальный олимпийский комитет уделяет много внимания олимпийскому образованию в нашей стране и видит возрастающий интерес к олимпийскому движению среди детей и молодежи. В свою очередь ректор университета, академик Лев Белоусов рассказал, что уже более 60 белорусских специалистов прошли обучение в российском вузе. Планируется и далее совместная деятельность по разработке и реализации образовательных программ по спортивному менеджменту на базе новейших образовательных технологий и методик преподавания, проведению научных и прикладных исследований.