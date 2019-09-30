Норвежский защитник Эмиль Йонассен завершил свою карьеру в БАТЭ

Легионеров в Борисове становится меньше. Норвежский защитник Эмиль Йонассен завершил свою непродолжительную карьеру в БАТЭ, расторгнув контракт по соглашению сторон. Только в марте этого года варяг пополнил ряды чемпионов Беларуси, однако провел в составе команды всего 7 матчей.