ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Норвежский защитник Эмиль Йонассен завершил свою карьеру в БАТЭ

Легионеров в Борисове становится меньше. Норвежский защитник Эмиль Йонассен завершил свою непродолжительную карьеру в БАТЭ, расторгнув контракт по соглашению сторон. Только в марте этого года варяг пополнил ряды чемпионов Беларуси, однако провел в составе команды всего 7 матчей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все