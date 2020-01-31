Новак Джокович и Доминик Тим сыграют в финале Australian Open

Соперник Новака Джоковича по финалу Australian Open - Доминик Тим. Сегодня австриец в четырех сетах выбил представителя Германии Александра Зверева, 3:6, 6:4, 7:6, 7:6. Серб на Australian Open выиграл семь финалов из семи. Счет личных встреч Джоковича и Тима 6:4 в пользу Новака, но две последние за Домиником.