Новая дорожная карта Олимпиады в Токио будет представлена до мая

Подготовка к Играм будет осуществляться с помощью двух рабочих групп. Японская сторона планирует максимально сохранить изначальный план соревнований, перенеся его на 2021 год.



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