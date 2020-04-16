ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Новая дорожная карта Олимпиады в Токио будет представлена до мая

Новая дорожная карта Олимпиады в Токио будет представлена до мая

Подготовка к Играм будет осуществляться с помощью двух рабочих групп. Японская сторона планирует максимально сохранить изначальный план соревнований, перенеся его на 2021 год.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем поделиться? Пишите сюда

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все