Новая форма сборной Беларуси по футболу имеет уникальный дизайн и наполнена особым смыслом

Достижение цели, решимость и современные стандарты качества! Новая форма сборной Беларуси по футболу не только имеет уникальный дизайн, но и по задумке создателей наполнена особым смыслом. В этой форме нашим спортсменам выступать в ближайшие годы.



На презентации комплектов игрового гардероба на минском стадионе "Динамо" побывала и наша съемочная группа. Итак, нашу сборную будут выделять все болельщики в Европе, ведь накануне состоялась презентация двух игровых комплектов, созданных итальянской компанией. Стильный приталенный дизайн, национальный орнамент и качество, соответствующее современным мировым стандартам. Презентация, что символично, состоялась в чаше стадиона "Динамо", где сборная Беларуси проводила немало ярких игр и где уже завтра ей вступать в новый розыгрыш Лиги наций. Капитан мужской сборной Александр Мартынович и капитан женской команды Анна Козюпа первыми показали журналистам и почетным гостям оба комплекта игровой формы.









Домашний и гостевой комплекты формы имеют уникальный дизайн

Сразу обратило на себя внимание, что форма создана согласно мировым стандартам и разработана итальянской компанией. Обе майки имеют стильный приталенный крой и вставки из микрочастиц, которые гарантируют идеальную воздухопроницаемость. Также интересная находка дизайнеров - спинка и задний воротник персонализированы, где видим надпись "Мы - беларусы". Форма по идее создателей символизирует радость в конце испытания, достижение цели, усилие, страсть и решимость. Напомним, в этой форме мужская сборная Беларуси выступит в ближайших матчах Лиги наций. Затем в плей-офф за право сыграть на чемпионате Европы летом 2021 года. И, наконец, в квалификации на чемпионат мира 2022 года.





Поединок Лиги наций Беларусь - Албания пройдет 4 сентября