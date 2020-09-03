3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Новая форма сборной Беларуси по футболу имеет уникальный дизайн и наполнена особым смыслом
Достижение цели, решимость и современные стандарты качества! Новая форма сборной Беларуси по футболу не только имеет уникальный дизайн, но и по задумке создателей наполнена особым смыслом. В этой форме нашим спортсменам выступать в ближайшие годы.
На презентации комплектов игрового гардероба на минском стадионе "Динамо" побывала и наша съемочная группа. Итак, нашу сборную будут выделять все болельщики в Европе, ведь накануне состоялась презентация двух игровых комплектов, созданных итальянской компанией. Стильный приталенный дизайн, национальный орнамент и качество, соответствующее современным мировым стандартам. Презентация, что символично, состоялась в чаше стадиона "Динамо", где сборная Беларуси проводила немало ярких игр и где уже завтра ей вступать в новый розыгрыш Лиги наций. Капитан мужской сборной Александр Мартынович и капитан женской команды Анна Козюпа первыми показали журналистам и почетным гостям оба комплекта игровой формы.
Домашний и гостевой комплекты формы имеют уникальный дизайн
Сразу обратило на себя внимание, что форма создана согласно мировым стандартам и разработана итальянской компанией. Обе майки имеют стильный приталенный крой и вставки из микрочастиц, которые гарантируют идеальную воздухопроницаемость. Также интересная находка дизайнеров - спинка и задний воротник персонализированы, где видим надпись "Мы - беларусы". Форма по идее создателей символизирует радость в конце испытания, достижение цели, усилие, страсть и решимость. Напомним, в этой форме мужская сборная Беларуси выступит в ближайших матчах Лиги наций. Затем в плей-офф за право сыграть на чемпионате Европы летом 2021 года. И, наконец, в квалификации на чемпионат мира 2022 года.
Поединок Лиги наций Беларусь - Албания пройдет 4 сентября
К сожалению, по правилам УЕФА вход будет закрытым для зрителей, однако спешим обрадовать телеаудиторию спортивного канала "Беларусь 5". Для наших зрителей будет организована прямая трансляция со стадиона "Динамо",которая начнется в пятницу в 21:30. Стартовый свисток в 21:45.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва
В лобовой аварии погиб пассажир, микроавтобус въехал в гужевой транспорт - обзор ДТП
Большегруз загорелся из-за короткого замыкания, рыбак сократил путь и потерялся - обзор ЧП
Более 50 человек остались без отдыха и денег - сотрудница турагентства присваивала деньги клиентов