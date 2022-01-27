Новая серия проекта "Игры по-пекински" - о мире фристайла

Белтелерадиокомпания максимально объемно покажет Олимпиаду. 220 часов вещания и трансляции по четырем каналам. "Беларусь 5" практически на месяц станет олимпийским, где за спортивными сражениями можно будет наблюдать с утра и до позднего вечера. "Дневники Олимпиады" (в том числе на "Беларусь 1") расскажут эксклюзивные подробности с соревнований. А пока прямо сейчас мы представим новую серию проекта "Игры по-пекински". Сегодня приоткроем дверь в мир фристайла. Эти спортсмены привозят медали с каждой Олимпиады, начиная с Игр в Нагано. Но мало кто догадывается, с чего все начиналось и что стоит за этими успехами. Рассказывает Елена Горельчик.

Фристайл - это в первую очередь история про скорость, взлет, экстрим и драйв. Но начинается она не на снежном склоне, а именно здесь, в обычном зале. С привычных любому школьнику шпагатов и мостиков и даже хореографии - да, фристайлисты тоже танцуют.

Застать зимой фристайлистов дома - задача не из легких. У нас это получилось. В декабре в перерыве между этапами Кубка мира на несколько дней команда заглянула в Минск.

Вот это незамысловатое приспособление называется лонжа.

Удивительно, но факт. Вот это поколение будущих фристайлистов четко знает, куда пришли и что придется делать. Те, кто постарше, все как один признаются, что поначалу во что ввязались даже не догадывались.

Дмитрий Дащинский - топовое имя в мировом фристайле. Именно с его бронзы в Нагано и начался отсчет белорусским олимпийским победам.

В Турине, спустя 8 лет, он выиграет серебро. Алексей Гришин, Алла Цупер, Антон Кушнир, Анна Гуськова - это уже олимпийские чемпионы.

Фристайл в отношении наших спортсменов мы немного обобщаем. Белорусы сегодня выступают исключительно в лыжной акробатике - одной из самых ярких и экстремальных дисциплин этого вида спорта. Хотя на Играх в Лиллехаммере и Нагано белорусские могулисты все же были. К примеру, Александр Пенигин, сегодня он возглавляет Белорусскую федерацию фристайла.

В Пекин забронировали билеты семь наших лыжных акробатов. Кстати, это наибольшее число представителей фристайла от Беларуси. Начиная с Игр в Лиллехаммере. Давайте знакомиться. Олимпийская чемпионка Пхенчхана Анна Гуськова - дважды бронзовый призер этапов Кубка мира нынешнего сезона четко знает, на что способна и идет к поставленной цели.

Он любит рисковать - в финале Олимпиады в Пхенчхане решившись на прыжок тройное сальто с пятью винтами. Теперь Станислав Гладченко готов покорять пекинский склон.

За Максима Густика, самого опытного нашего фристайлиста, дома будут переживать главные болельщики - сын и дочка. Папа не может подвести.

Главный пиарщик сборной и по совместительству автор нескольких роликов в нашем сюжете - он же дебютант Олимпийских игр Павел Дик.

Спортсмен-открытие прошлого сезона Макар Митрофанов впервые едет на Олимпиаду. Громко ворвавшись во взрослый фристайл, он собирается пошуметь и в Пекине.

Открытие сезона уже нынешнего - молодые, но уверенные в себе, Анна Деруго и Анастасия Андрианова.

Состязаться фристайлистам предстоит в кластере под труднопроизносимым названием Чжанцзякоу - это около 190 километров от Пекина. Говорят, до места соревнований можно будет добраться на суперскоростном поезде. А теперь представьте, что почти никто из иностранных спортсменов понятия не имеет, что собой представляет олимпийский склон.