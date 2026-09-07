Новый этап в "Динамо-Минск": каким будет хоккей при новом тренере и как изменился состав команды

Сезон КХЛ - 2025/2026 стал историческим для минского "Динамо". За один чемпионат были покорены десятки личных и командных достижений. Белорусская дружина закончила регулярное первенство на рекордном втором месте в Западной конференции и феноменально прошла первый раунд плей-офф против московских одноклубников со счетом 4:0.

К слову, благодаря именно данному результату "зубрам" и удалось финишировать в топ-5 в итоговом протоколе. И после стадии 1/8 финала специалисты включали минчан в число безоговорочных фаворитов турнира. Бело-синие заставили болельщиков искренне мечтать о Кубке Гагарина. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".

Ожидания не совпали с реальностью. Четвертьфинальная серия с "Ак Барсом" превратилась в разочарование. Четыре поражения подряд в противостоянии, которое должно было стать куда более упорным. Потенциал того коллектива позволял пройти значительно дальше.

Неприятный стоп во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина запустил череду серьезных перемен. Кстати, за трансформациями "зубров" мы наблюдаем и по сей день. Особенно поклонники хоккея ждали старта лета. Именно 1 июня в чемпионате открывается трансферное окно. Это значит, что все коллективы могут вести переговоры со специалистами и игроками заключать контракты со свободными агентами. Прошел месяц, новостей так и не случилось, и только 17 июля началась новая глава в истории "зубров".

Хоккей занимает особое место на спортивной карте Беларуси, являясь одним из наиболее массовых и зрелищных видов, данная игра обеспечивает международный престиж страны. Большой разговор о развитии всей отрасли состоялся летом во Дворце Независимости. На конкретном примере минского "Динамо" обсудили существующие проблемы и стратегию дальнейших действий.

"Минское "Динамо" - это народная команда, которая объединяет очень многих людей вокруг себя. И Президент не мог не обратить на это внимание. Делаем все для того, чтобы была выстроена система развития от юного хоккеиста, который пришел, неважно в каком регионе страны, и дошел до нашей любимой народной команды, и получил развитие полноценное. Услышав какую-то определенную критику, объективную, будем исправлять и делать все для того, чтобы мы развивали спорт", - отметил председатель Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович.

Глава нашего государства любит спорт и хоккей в частности. За развитием событий в поединках минувшего плей-офф Президент наблюдал с трибун "Минск-Арены". Более того, уже даже сформировалась такая традиция к нокаут-раунду проводить совместную тренировку с "зубрами". Александр Лукашенко и сам выступает в любительском чемпионате. Белорусский лидер, знаком со всеми нюансами игры.

"Тренер должен был подвести команду к плей-офф так, как положено. И команда в плей-офф не должна была провалиться. Поэтому не надо стенать, что мы там не заключили какой-то контракт. Нужен очень продвинутый толковый тренер", - заявил на совещании Президент Беларуси Александр Лукашенко (16.06.2026).

Главное изменение летом коснулось тренерского штаба "Динамо". На ближайшие три сезона Сергей Брылин стал рулевым "столичных". Трансфер Сергея Брылина в Беларусь - ход конем. Он практически идеальный вариант специалиста для нынешних "зубров". Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Нью-Джерси Девилз" за океаном провел почти всю игровую карьеру, а после ее финиша не покинул систему "дьяволов". В начале тренерской деятельности россиянин отвечал за развитие поколения next. Затем 10 лет трудился ассистентом. В фарм-клубе "Олбани" в АХЛ, а последние 4 сезона входил в штаб основной команды "Нью-Джерси" в НХЛ. Через его руки прошли десятки молодых и перспективных, включая белорусов Артема Демкова, Романа Граборенко и Егора Шаранговича.

Знаком ли главком с тонкостями КХЛ? Ответ - да. Ведь завершал профессиональную карьеру игрока Сергей Брылин именно на родине. После отъезда из США нападающий провел 4 сезона в чемпионате за СКА из Санкт-Петербурга и Новокузнецкий "Металлург". Забавный факт: за "армейцев" форвард когда-то забросил две шайбы в ворота бело-синих, выходя на лед против Андрея Михалева, с которым сейчас бок о бок трудится на благо развития белорусского клуба.

В отличие от некоторых звезд российского хоккея, Сергей Брылин всегда избегал публичности. Он никогда не был героем скандалов или конфликтных ситуаций. А за 14 лет труда в Северной Америке заработала репутацию тренера, который умеет взаимодействовать с игроками вне зависимости от их паспорта. Для специалиста началась новая глава. Это большой вызов - быть рулевым. И Минск должен стать домом.

"Я хотел попробовать себя в другой роли, в роли главного тренера. И когда поступило предложение из минского "Динамо", конечно, оно меня очень заинтересовало. Я принял во внимание тот факт, что это организация с хорошими целями, взвесив все "за" и "против", я принял такое решение. Я надеюсь, что хоккей будет приносить результат. Мы играем для зрителей, поэтому мы хотим их радовать красивой, быстрой, очень эмоционально наполненной игрой", - сказал главный тренер ХК "Динамо-Минск" Сергей Брылин.

Стиль игры уже изменился, стал более агрессивным, активным, атакующим, но точно останется прежней концепция развития столичных. "Динамо-Минск" является флагманом отечественного хоккея и единственным представителем страны в КХЛ. За годы выступления в чемпионате белорусский клуб прошел путь от аутсайдера до подлинно народной команды. И лучший итог, пятое место в сезоне 2025/2026 - это результат долгосрочной стратегии коллектива, а не случайный сиюминутный показатель.

В 2019 году, на тот момент руководителем "зубров" Дмитрием Басковым, был изменен подход комплектования ростера. Вот уже 7 лет клуб придерживается следующего принципа: молодые перспективные белорусские хоккеисты развиваются в условиях высококонкурентной среды рядом с опытными легионерами топового уровня. Иностранцы служат примером профессионального отношения к карьере и обеспечивают достижение командного результата.

"По сути, сегодня мы уже говорим об изменении истории хоккея. Потому что от формулы "базовый клуб сборной" мы перешли к "Динамо" - база-трамплин" для развития молодых белорусских хоккеистов. Стратегия сработала. Ведь раньше мы ждали с нетерпением попадания в плей-офф, а сейчас системно туда попадаем. Мне кажется, от этой стратегии точно уходить нельзя. У нас есть живые примеры, которые позволяют охарактеризовать ее как успешную. Тот же Виталий Пинчук рядом с сильными североамериканскими легионерами Алексом Лиможем и Сэмом Энасом добился уровня одного из лучших центральных нападающих в лиге. Как результат - контракт в НХЛ", - отметил замредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Дмитрий Басков.

Алексей Колосов, Егор Шарангович, Сергей Сапего, Владимир Алистров, Иван Дроздов, Владислав Еременко, Игорь Мартынов, Илья Соловьев - все они благодаря данной концепции развития бело-синих когда-то получили возможность окрепнуть в стане минчан, повысить уровень профессионального мастерства, приобрести неоценимый опыт, после чего были подписаны внушительные контракты в других клубах КХЛ или даже НХЛ. В выигрыше от динамовской стратегии остается национальная сборная.

"Помимо регулярных чемпионатов КХЛ есть еще турниры, чемпионаты мира и Олимпиады, в которых играют исключительно белорусы. И это очень важно, когда молодое поколение получает развитие и возможность играть на таком высоком уровне, как КХЛ. И плюс назначение главным тренером Брылина. Я считаю, это очень хороший специалист, который именно этим и занимался в НХЛ. Он очень в этом плане поможет молодым ребятам, которые только будут заходить сейчас на уровень КХЛ", - поделился своими мыслями нападающий ХК "Юта Маммонт" Егор Бориков.

Егор Бориков совершил качественный скачок в развитии, прогрессируя рядом с финалистом Кубка Стэнли Крисом Тирни. Вадим Мороз вышел на качественно новый уровень мастерства благодаря двухлетней работе в одном звене с легендарным Вадимом Шипачевым. Оба парня летом заключили двустороннее соглашение с "Ютой Маммонт". А еще летом "Динамо" потеряло и лучшего центрального всей КХЛ Виталия Пинчука. Воспитанник жлобинской кузницы кадров отправился в систему "Нэшвилл Предаторз".

"Прекрасная история, созданная в Беларуси вертикаль, которая помогает дойти от детской юношеской школы вплоть до КХЛ, потому что за всеми следят, помогают, в том числе и сборная наша. Очень хорошо выстроена система. Что нужно делать? Получать удовольствие, слушать тренера, естественно, и зарабатывать доверие тренера", - подчеркнул нападающий ХК "Нэшвилл Предаторз" Виталлий Пинчук.

На белорусском трио список ушедших из "Динамо" в межсезонье не закончился. Еще столичный клуб расстался с Андреем Стасем, Робертом Хэмилтоном, Вадимом Шипачевым, Дарреном Дицем, Кристианом Хенкелем и Кириллом Ворониным. Но и без новичков летом не обошлось. Минчане вернули хорошо знакомого фанатам нападающего Криса Тирни, приветствовали в стане защитника Джейка Бишоффа, форвардов Ретта Гарднера, Николя Обе-Кюбеля и Сергея Калинина, отметим и возвращение домой игрока обороны Дмитрия Кузьмина.

"Очень рад, конечно, оказаться снова в Беларуси, в Минске, играть дома. Волнованный такой момент, новая страница для меня, новый этап, новая лига. И как тренерский штаб меня увидит, так и хотелось бы помогать команде всем, чем я смогу", - сказал защитник ХК "Динамо-Минск" Дмитрий Кузьмин.

Однако главными победами всего офиса "динамовцев" назовем не новые подписания, но сохранение лидеров, которые ярко проявили себя. Несмотря на серьезный интерес со стороны других коллективов, бело-синим удалось удержать Алекса Лиможа, Тая Смита и Сэма Энаса.

Селекция - постоянный процесс, который не останавливается ни на секунду. Естественно, за трансферным рынком минчане продолжат следить. А новичкам будут помогать те игроки, кто провел в бело-синих джерси не один сезон.

В хоккей играют для зрителей. Минское "Динамо" в минувшем чемпионате стало самым посещаемым клубом КХЛ, собрав 38 аншлагов. Это рекорд лиги.

А что же будет грядущей весной? Надеемся, только достойная борьба. Мечтаем, чтобы путь "зубров" был успешным, легким и без травм. "Динамо" предстоит провести 68 матчей в регулярном чемпионате - 34 игры дома и 34 в гостях. Вся Беларусь остается в одном звене с командой. И все готовы исполнять победный гимн на "Минск-Арене".