Новый ФОК торжественно открыли в микрорайоне Каменная Горка в Минске
Здоровье и приобщение населения к активному образу жизни - в нашей стране этим вопросам уделяется особое внимание. Спортивная инфраструктура в шаговой доступности - приоритет.
Компактный и современный - новый центр притяжения для всех, кто за здоровый образ жизни. ФОК стал настоящим подарком для жителей Минска.
Центр торжественно открыли 29 января в микрорайоне Каменная Горка. Здесь есть все необходимое для отдыха и спорта - причем как для детей, так и для взрослых. Бассейны, гидромассажные ванны, русская и финская бани. В составе комплекса - просторный тренажерный зал, укомплектованный самым качественным оборудованием.
Евгений Саланский, главный инструктор-спасатель: "Основной плавательный бассейн, 5 дорожек, 25 метров. Глубина 1,2 м и по нарастающей - 1,8 м. Есть зона лагуны, гидромассажи и детский бассейн. Глубина 0,9 м. Совсем для маленьких грудных детей - 30 см. Две джакузи".
Андрей Стригельский, зампредседателя Мингорисполкома: "Это физкультурно-оздоровительный комплекс. Разработан типовой, универсальный проект. Мы и дальше будем масштабировать этот проект, строя подобные комплексы в других районах столицы. Недавно прошло заседание Всебелорусского народного собрания, где принята Программа социально-экономического развития, определены приоритеты развития нашей страны на пятилетку. Занятие спортом, физкультурно-оздоровительная работа являются вот таким значимым, важным приоритетом".
Объект, без преувеличения, долгожданный. Ежедневно комплекс смогут посещать до 250 человек. А развитие спорта - это не только здоровье нации, но и основа государственной политики.