Новый главный тренер нацкоманды по художественной гимнастике: Чувствую, что у нас все получится

Во Дворце художественной гимнастики работа не прекращается ни на секунду. Некоторые грации уже начали подготовку к грядущему сезону, так идет разработка новых программ. Хотя еще в нынешнем соревновательном году остается два крупных внутренних старта в октябре - это Кубок Беларуси и Международный турнир на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач.

Однако в виде спорта произошли серьезные перемены. Отныне главком сборной - Любовь Черкашина. Бронзовый призер Олимпиады в Лондоне, чемпионка Европы и медалистка планетарных форумов прежде трудилась старшим тренером нацкоманды. На данном посту Черкашина сменила Ирину Лепарскую, руководившую коллективом 30 лет. В эксклюзивном интервью "Первому информационному" Любовь Викторовна рассказала про адаптацию к новой роли.

"Наверное, все-таки не так много времени прошло с официального назначения. Я думаю, что у нас работает классная команда профессионалов. Ирина Юрьевна нас подготовила, создала ту систему, которая работает. Мы не приходим работать с нуля, мы приходим уже готовые на новые свершения. Чувствую веру в команду, уверенность и чувствую, что у нас все получится", - отметила главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике.

Примечательно, что уже состоялся первый турнир для сборной под руководством нового главного тренера. Неделю назад с третьего этапа Кубка сильнейших по художественной гимнастике в Санкт-Петербурге белоруски привезли 12 наград: золото, 4 серебра и 7 бронзовых медалей. Финал международных состязаний пройдет в Москве в ноябре.