Новое футбольное поле официально открыли в Жодино

Большой вклад в будущее белорусского футбола: многофункциональный стадион "Торпедо" в Жодино теперь включает и новое поле с искусственным покрытием для юных воспитанников, несмотря на санкции Евросоюза в отношении завода и отсутствие финансирования за Еврокубки.

Новый объект оборудован по всем правилам: размер 96 на 64 м, скамейки, ворота и 4 осветительные мачты. Это позволит проводить занятия в том числе и в вечернее время.

Торжественно газон открыли руководители местного "Торпедо-БЕЛАЗ" и первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич.

Сергей Политевич, спортивный директор ФК "Торпедо-БЕЛАЗ":

"У нас больше 600 деток тренируется в Жодино разных возрастов - и девочки, и мальчики. В целом у нас есть кому тренироваться и есть где топтать поле. Мы не получаем помощи ни на детский футбол, ни от УЕФА никаких выплат, поэтому справляемся своими силами. Спасибо нашим партнерам, городу, БЕЛАЗУ за то, что помогают нам в этой трудной ситуации, в которую мы попали".

Андрей Василевич, первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола:

"Когда наступает осенне-зимний период, солнце заходит рано, и, соответственно, поля, не оборудованные освещением, немножко простаивают. Здесь очень хорошо и грамотно подошли к созданию этого объекта. Я надеюсь, он принесет новые звездочки в наш белорусский футбол".

Земля под новое поле в Жодино была выделена государством по указу Президента. Улучшать инфраструктуру в преддверии 7 ноября в Беларуси уже становится доброй традицией.