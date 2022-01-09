Новополоцкий "Химик" в серии буллитов сломил сопротивление "Могилева" - 2:1

В Экстарлиге претендент на плей-офф - новополоцкий "Химик" в серии буллитов все же сломил сопротивление "Могилев" - 2:1. Благодаря этой виктории вышел на шестое место, дающее право продолжить борьбу за медали. Еще один претендент на топ-6 - оршанский "Локомотив" в овертайме 3:4 проиграл "Витебску". Следующие две игры "железнодорожники" проведут против команды из Новополоцка, игры пройдут 14 и 16 января.