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Новости белорусского спорта - в рубрике "Матчбол"

Минское "Динамо" взлетает на четвертую строчку Западной конференции. "Зубры" показали отличную серию в Континентальной хоккейной лиге из шести победных матчей. Это значит, что они выиграли во всех матчах выездной серии.

Завтра состоится возвращение хоккеистов на "Минск-Арену" - встреча против китайской команды "Куньлунь". О новостях белорусского спорта - в рубрике "Матчбол" (видео).

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