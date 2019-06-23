Новости из Дворца тенниса. Павел Платонов и Надежда Богданова - в четвертьфинале

Отличные новости приходят из Дворца тенниса! Павел Платонов и Надежда Богданова - в четвертьфинале турнира по настольному теннису в смешанном разряде, встречи проходят в рамках ІІ Европейских игр. В эти минуты за выход в третий круг сражается Виктория Павлович. А вечером будем болеть за Владимира Самсонова.