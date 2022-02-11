Новости из Пекина: белорусские биатлонистки вне пьедестала, в российской сборной по фигурному катанию - допинговый скандал

Сегодня наши олимпийские ожидания были связаны с женской биатлонной спринтерской гонкой. К сожалению, нашим девушкам попасть на пьедестал не удалось. Желаем им удачи 13 февраля на гонке преследования. А в стане российской сборной по фигурному катанию разрастается допинговый скандал. Он связан с юной Камилой Валиевой. С последними новостями из Пекина Ольга Макей.

193 километра. Столько ежедневно преодолевают журналисты, чтобы добраться из Пекина до горного Чжанцзякоу. Для понимания, это как съездить на съемки из Минска в Могилев и вернуться. Помогает скоростной поезд. И все бы ничего, если бы ни еще 4 автобусные пересадки в каждую сторону.





Новая линия высокоскоростных поездов Пекин - Чжанцзякоу была специально построена для зимних Олимпийских игр. Он перевозит спортсменов на очень высоких скоростях из столицы в горы и обратно. Олимпийский поезд, включая эту станцию, является частью "замкнутой системы", безопасного пузыря. Лили Чен, замначальника железнодорожной станции





Несмотря на логистические трудности, биатлонный центр - любимый объект у репортеров. Микст - зоны, где есть возможность пообщаться со спортсменами, всегда переполнены. Интервью с нашими биатлонистками впереди, а пока о том, как сложилась гонка. Сразу скажем, режиссеры трансляции на сей раз уделяли внимание нашим биатлонисткам, чего не скажешь о мужской индивидуалке.





Лучшая из белорусок остановилась на 15-м месте

Начнем с фаворитов. Динара Алимбекова, номер три среди мировых спринтеров. Идеальная стрельба, но, как и в индивидуальной гонке, расклад меняет последний выстрел. Перед воскресным пасьютом первый номер белорусской сборной оставляет себе позицию в топ-15.





Старший тренер по биатлону: Результат неудовлетворительный





Анна Сола в спринтерском зачете Кубка мира на четвертой строчке. Поэтому мало будет сказать, что на нее рассчитывали. Но на первом рубеже она допускает один промах. На стойке заезжает на еще три штрафных круга. Тем самым портит себе картину перед гонкой преследования.

Стартовый протокол на гонку преследования закроет Ирина Лещенко, остановившись сегодня на 60-й позиции - именно столько участников воскресного пасьюта. Уже очевидно, старт пропустит Елена Кручинкина. А сегодня пьедестал поделили Ройселанд, Оберг и Вирер.







Закулисье медальных церемоний

Пока из белорусских биатлонистов до медальной церемонии добрался Антон Смольский. Впереди у команды 7 гонок. Поэтому шансы увидеть наших на медальной площади есть. Кстати, процесс награждения отличается от летних Игр.







В отличие от летних Олимпийских игр, где спортсмены получают свои медали сразу после соревнований, на зимних Играх создана площадь медальных церемоний, чтобы дать спортсменам и большему количеству людей возможность лучше насладиться моментом славы.

Ян Нин, менеджер церемонии награждения

Команда, которая обеспечивает церемонию, работает в Чжанцзякоу с 23 января. Это ежедневные репетиции, чтобы до мелочей отработать каждый шаг торжественного момента. Репетируют, конечно, без медалей. А сами награды хранят в специальных сейфах. И достают их уже перед реальным награждением.







Можно сказать, что я первый человек, который держит в руках олимпийские медали в зимних видах спорта в олимпийской зоне Чжанцзякоу! Поэтому я очень горжусь своей работой. Ван Хонсюань, менеджер церемонии награждения





Пока большой вопрос, когда, и увидят ли олимпийские медали российские фигуристы, выигравшие командные соревнования? Учитывая отношение к допинговой истории страны, скандал с каждым днем раскручивают все сильнее. Причем раскручивают западные журналисты, это было хорошо видно на сегодняшней пресс-конференции представителя МОК, на которой, кажется, кроме ситуации с допингом репортеров больше ничего не интересовало.



Если вкратце: 8 февраля, через день после победных прокатов команды, в допинг-пробе Камилы Валиевой, которую взяли аж в декабре 2021-го на чемпионате России, обнаружили триметазидин. После этого Валиева была временно отстранена от участия в Олимпиаде, запрещены даже тренировки.

Но 15-летняя фигуристка оспорила это решение, и 9 февраля было объявлено об отмене временного отстранения. Спортсменка продолжает готовиться к выходу на олимпийский лед. Но в ситуацию вмешался МОК, который собирается добиться отстранения Валиевой от Олимпиады.

