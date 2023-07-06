Новости с Уимблдона: белорус Илья Ивашко вышел во второй круг турнира, Виктория Азаренко ожидает выхода на корт

Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел во второй круг Уимблдона. Накануне 102-й номер рейтинга АТР обыграл представителя Аргентины Федерико Кориа. Матч длился 2 часа 24 минуты. Белорус завершил игру победой со счетом 4:6, 6:4, 6:3, 6:0. В 1/32 финала Ивашко должен сыграть уже сегодня, его соперником стал представитель Болгарии Григор Димитров, который является 24-й ракеткой рейтинга АТР. Ранее спортсмены встречались уже трижды в очных матчах, в двух из которых белорус вышел с викторией.