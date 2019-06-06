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Новую серию проекта "Игры. Бай" смотрите сегодня после "Панорамы"

Сегодня сразу после "Панорамы" в эфире "Беларусь 1" и !Беларусь 24! новая серия проекта "Игры. Бай". На этот раз ведущие Павел Капуцкий и Надежда Сербиненко поднимутся так высоко, как никогда раньше.

Сегодня узнаем, как к спортивному форуму подготовились IT-специалисты. Побываем на тренировке сборной Беларуси по настольному теннису и увидим матч с роботом. Все самые яркие моменты подготовки к Европейским играм - сегодня после "Панорамы" в проекте "Игры. Бай."

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