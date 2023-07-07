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Новые рекорды установили спортсмены-паралимпийцы на Открытом чемпионате по плаванию в Бресте

Порядка десяти новых рекордов страны установили белорусские спортсмены на Открытом чемпионате по плаванию среди атлетов с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата. Состязания принимает брестский Дворец водных видов спорта. Среди обладателей новых национальных достижений Игорь Бокий, Егор Щелканов, Александра Козлова и другие. Конкуренцию нашим ребятам на дорожках составляют сильнейшие российские пловцы. Отметим, турнир в Бресте лицензионный.

Чемпионат Беларуси будет продолжаться до субботы, 8 июля, включительно. Высокие результаты вместе со спортсменами национальной сборной демонстрирует и наша молодежь.

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