Новые спортивные объекты на карте столицы

В Советском районе Минска открылся физкультурно-оздоровительный комплекс с теннисными кортами. Площадка расположена недалеко от Цнянского водохранилища. Кроме открытых, здесь есть и четыре закрытых корта, а также поле для волейбола и мини-футбола. Заниматься здесь могут как профессионалы, так и новички. Есть возможность проводить соревнования.



Обновился к началу учебного года и физкультурно-спортивный центр для детей и молодежи Советского района. Занятия по 30 видам спорта здесь проходят круглый год.



