Новые технологии воруют красоту спорта

В поединке 8-го тура чемпионата Италии по футболу "Брешия" дома сыграла вничью с "Фиорентиной", 0:0. В первом тайме хозяева забили красивый гол. Но главный судья матча взятие ворот отменил благодаря VAR, усмотрев на повторе очень спорную игру рукой у одного из игроков "Брешии". Самое удивительное, что гол не оспаривала даже "Фиорентина", но арбитр оказался формалистом.