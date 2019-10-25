Новым главным тренером ХК "Сочи", возможно, станет Александр Андриевский

По мнению авторитетных российских изданий, новым главным тренером хоккейного клуба "Сочи" станет белорусский специалист Александр Андриевский. Серия из поражений южан составляет восемь матчей. В КХЛ Андриевский работал с минским "Динамо", "Адмиралом" и "Сибирью".