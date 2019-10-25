ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Новым главным тренером ХК "Сочи", возможно, станет Александр Андриевский

По мнению авторитетных российских изданий, новым главным тренером хоккейного клуба "Сочи" станет белорусский специалист Александр Андриевский. Серия из поражений южан составляет восемь матчей. В КХЛ Андриевский работал с минским "Динамо", "Адмиралом" и "Сибирью".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все