ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Новым главным тренером национальной сборной Беларуси по хоккею стал Андрей Сидоренко

Такое решение было принято членами исполкома Федерации хоккея. С российским специалистом будет заключен годичный контракт с возможностью его продления. Сидоренко ранее работал с клубом ВХЛ "Дизель" и хорошо знаком белорусским болельщикам. Кроме того, тренер уже работал с нашей национальной и молодежными сборными. Белорусским хоккеистам, напомним, в следующем году предстоит бороться за возвращение в элиту мирового хоккея.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все